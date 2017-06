Per anni, Massimo Moratti è stato il 're' del mercato. L'ormai ex presidente dell'Inter è sempre stato famoso per essere attivissimo nei mesi estivi, regalando ai tifosi nerazzurri colpi di assoluto livello, che hanno portato negli anni alla conquista di numerosissimi trofei. Nonostante non sia più il patron della 'Beneamata' dopo la cessione della società, Moratti resta comunque il primo tifoso dell'Inter e non perde occasione per parlare della sua ex squadra. Ai microfoni di 'Premium Sport', è intervenuto per commentare i nomi che sono emersi per la squadra di Luciano Spalletti: "Se Borja Valero è il regista giusto per l'Inter? Chi lo sa, speriamo di sì. È un gran giocatore, ha esperienza, è un punto di riferimento per tutta la squadra: è il profilo che serve".

Quello dello spagnolo, però, non è l'unico nome appuntato sul taccuino di Piero Ausilio: "Bernardeschi? Si tratta di un bravo giocatore, ma anche noi ne abbiamo diversi. Per quanto riguarda la solidità economica del Gruppo Suning, se si possono permettere un colpo alla Ronaldo? Sì, hanno la libertà di farlo...", aggiunge Moratti.

Del mercato nerazzurro aveva parlato anche Luciano Spalletti in occasione del Premio Ceravolo a Catanzaro: "Noi ora siamo bloccati dalla regola del Fair Play Finanziario: questo fa sì che non si possano fare acquisti, ma ha un valore anche il fatto che i giocatori che ci sono da due tre anni non vogliono andare via - aveva assicurato l'ex allenatore della Roma -. Secondo me sono forti e sanno per primi loro cosa si dovrà fare, perché quando entrerò nello spogliatoio dai primi sguardi capiremo dove si vuole andare: così non si può andare avanti. Se loro vogliono stare qui devono fare qualcosa di diverso".