Fiorentina: scontro totale con Borja Valero

Tra Borja Valero e la Fiorentina la frattura è ormai insanabile. In queste ore circola sui social un audio del centrocampista spagnolo (a un passo dall'Inter) che, parlando con alcuni tifosi, sfoga tutta la sua amarezza per il possibile addio: "Ci tengo tanto ai tifosi della Fiorentina - si sente -. Mi avete dimostrato sempre tantissimo. Io non sono rimasto mai chiuso in casa, ho vissuto la città in maniera speciale e vi ho saputo capire e conoscere. Per questo siete riconoscenti nei miei confronti e io lo sarò sempre nei vostri, a prescindere da quello che succederà. Io non ho ancora firmato con nessuno, se non l'ho mai fatto è stato più per i tifosi che per la società".

Borja Valero scaglia subito dopo un duro colpo alla società: "La Fiorentina quasi sempre ha dimostrato infatti di non volermi bene come voi. A me piacerebbe riuscire a parlarne in pubblico, mi piacerebbe un sacco - continua l'audio -, ma non posso farlo perché ho un contratto coi gigliati. Lo farò a cose fatte, lo prometto. Con voi sono stato sempre sincero e voglio esserlo anche in questo momento. Quando potrò parlare sarà la prima cosa che farò, aldilà che parlare con voi in privato farò una conferenza stampa per spiegare tutto".

Lo spagnolo chiude il suo discorso tra le lacrime rivelando: "Sicuramente andrò via, mi hanno rotto le palle, mi hanno fatto piangere e mi hanno tolto il sonno nelle ultime due settimane. Per me è difficile ed è dura, ma presto spiegherò tutto. Qualcuno ha la colpa di volermi mandare via. È una cosa molto difficile e molto dura e lo spiegherò per bene. Grazie a tutti".

Parole, quelle pronunciate da Borja Valero, che non sono piaciute al club Viola. Immediata è arrivata la reazione attraverso una nota sul sito ufficiale: "L'ACF Fiorentina informa che, alla luce delle dichiarazioni emerse da un messaggio vocale del proprio tesserato Borja Valero diffuse da vari mezzi di comunicazione, ha trasmesso il tutto al proprio ufficio legale per ogni opportuno approfondimento".