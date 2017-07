Fiorentina: il futuro di Kalinic si deciderà entro 10 giorni

Nikola Kalinic uno dei principali obiettivi di mercato del Milan insieme a Lucas Biglia. I rossoneri sono a caccia di un'altra punta in grado di alternarsi con il neoacquisto Andrè Silva. Da tempo Fassone e Mirabelli stanno dialogando con la Fiorentina per provare a portare a Milano il croato, già a gennaio vicino all'addio dopo l'offerta del Tianjin Quanjian. La trattativa tra il Milan e Corvino, però, adesso sta assumendo i contorni di una telenovela.

Una nuova puntata sarebbe andata in onda: il direttore generale dell'area tecnica dei Della Valle avrebbe posto un ultimatum al Milan e a chiunque voglia accaparrarsi Kalinic (si era parlato anche di Inter e Marsiglia): bisogna soddisfare le richieste della Fiorentina entro 10 giorni, o il croato si aggregherà al ritiro della Fiorentina, con una permanenza in viola a questo punto non così impossibile. Il vero problema dei rossoneri, e delle sue concorrenti, è che Corvino non ha intenzione di abbassare ulteriormente le pretese. Inizialmente, servivano 30 milioni per assicurarsi Kalinic, sono ora scesi a 27, ma i viola non hanno intenzione di fare ulteriori sconti. La fermezza dei toscani potrebbe portare Kalinic a restare a Firenze.