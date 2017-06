Fiorentina, Gonzalo Rodriguez firmerà con il San Lorenzo

Gonzalo Rodriguez è ad un passo dal ritorno in Argentina. Il difensore, di proprietà della Fiorentina, è in scadenza con il club viola, ed è certo il suo addio alla società dei Della Valle. Ma quale sarà la sua destinazione? Più di un indizio arriva dalle parole rilasciate alla stampa spagnola da Toti Iglesias, procuratore di Gonzalo Rodriguez. "La scorsa notte ha rifiutato un'offerta del Betis Siviglia, oltre che del Racing Avellaneda. Firmerà un triennale con il San Lorenzo. Gonzalo è cresciuto lì, e questo ha influito e non poco sulla sua decisione".

Gonzalo Rodriguez lascerà la Fiorentina dopo 5 anni, 203 presenze e 25 gol in viola. L'argentino tornerà al San Lorenzo, dove ha iniziato la sua carriera tra il 2002 e il 2004, con 57 presenze e 4 gol. Un trasferimento importante per il club argentino, che prenderà a zero il difensore. Il tutto nonostante un affare gratuito come quello del centrale viola non sia stato preso in considerazione da nessun club italiano. Solo nelle ultime ore si è inserito il Milan, ma quando ormai le cose sembrano già fatte: Gonzalo Rodriguez sarà un giocatore del San Lorenzo.