Dopo tante voci ed indiscrezioni sul futuro di Borja Valero, è arrivata la conferma: lo spagnolo vuole essere ceduto, in modo da poter andare all'Inter. Ad ufficializzare la volontà del giocatore è stato il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, che ha incontrato l'ex Villarreal prima del secondo allenamento stagionale, previsto per le 18. Incontro servito ad esprimere il desiderio di essere ceduto all'Inter, con cui ha già l'accordo per un ingaggio che ammonta a 3 milioni di euro a stagione.

Al termine dell'incontro, le parole di Corvino: "Il ragazzo, oggi, mi ha comunicato la sua voglia di andare all'Inter. Già da stasera lavorerò con il club nerazzurro per intavolare la trattativa per la sua cessione. Abbiamo fatto una chiacchierata con lui, ci ha detto di voler andare via, dandoci la possibilità di iniziare i dialoghi con l'Inter. Stavolta, a differenza delle trattative con la Roma e con l'Hebei, ho chiesto al giocatore se fosse d'accordo con la cifra stabilita con il procuratore: ho parlato direttamente con lui". Ora, per la viola, servirà trovare l'accordo con l'Inter, in modo da permettere a Borja Valero di raggiungere i nerazzurri di Luciano Spalletti in ritiro. L'intesa di base c'è: 7 milioni per l'acquisto dello spagnolo.