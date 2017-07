Non sono giorni facili per la Fiorentina, che, dopo aver perso Ilicic, Borja Valero e molto probabilmente anche Bernardeschi e Kalinic, inizia a Moena il ritiro per prepararsi alla nuova stagione. In conferenza stampa, prova a dare un po' di tranquillità all'ambiente viola il nuovo tecnico Stefano Pioli: "Mi hanno promesso una squadra competitiva - ha dichiarato l'ex tecnico dell'Inter - la filosofia del mercato della Fiorentina è chiara, si è chiuso un ciclo e se ne deve aprire un altro; dovranno arrivare giocatori orgogliosi di vestire una maglia importante come quella della Fiorentina".

Il tecnico viola ha anche parlato della situazione di Kalinic, che ha ammesso, nei giorni scorsi, la volontà di lasciare i viola per passare al Milan: "Mi piacerebbe allenarlo - ha affermato Pioli - lo aspetto per capire quelle che sono le sue motivazioni e sue vere intenzioni". Pioli ha anche risposto alle domande sull'altro giocatore che ha dichiarato di voler lasciare Firenze, Federico Bernardeschi: " Con il giocatore ho parlato il giorno dopo la mia presentazione e gli ho spiegato le mie idee - ha dichiarato il tecnico dei viola - ogni allenatore vuole allenare giocatori forti e mi piacerebbe lavorare con lui, ma nel calcio moderno le motivazioni fanno la differenza".