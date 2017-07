Sono giorni molto difficili per la Fiorentina, dopo aver appreso della volontà sia di Borja Valero sia di Bernardeschi di lasciare il club, arriva un'altra tegola per i viola; questa volta è Kalinic che annuncia la sua partenza: "Voglio andare al Milan, il mio ciclo alla Fiorentina si è chiuso - ha dichiarato il croato - Ringrazio la Fiorentina per questi due anni e per l'opportunità che mi ha concesso, ma adesso voglio il Milan per fare uno step ulteriore".

Le parole dell'attaccante croato hanno di sicuro colto di sorpresa il d.g dei viola Pantaleo Corvino, che solo qualche ora prima aveva affermato con fermezza la volonta del club di tenere l'attaccante: "Devo essere sincero: il Milan mi ha contattato per propormi un'offerta che, però, non ho voluto ascoltare - ha spiegato il d.g. viola - Non mi sono nemmeno seduto al tavolo per trattare. Ho risposto che devono pensare ad altri attaccanti, non vogliamo privarci di Kalinic".