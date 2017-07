Fiorentina: Kalinic abbandona il ritiro di Moena

Sono ore difficile per la dirigenza viola, che, dopo aver perso con molte polemiche Borja Valero, si trova ora a gestire la situazione di Nikola Kalinic. Nonostante le dichiarazioni del d.g viola Pantaleo Corvino, che ha ribadito la volontà di far restare l'attaccante croato a Firenze; Kalinic, nei giorni scorsi, ha manifestato la sua voglia di trasferirsi a Milano, sponda rossonera.

Nelle ultime ore la situazione si è complicata ulteriormente; oggi ci sarebbe stata una disccussione, dai toni accesi, tra Corvino e l'agente di Kalinic Erceg, conclusa con il comunicato stampa dei viola, che annuncia l'abbandono dal ritiro di Moena dell'attacante croato per motivi personali: "ACF Fiorentina informa di aver concesso al calciatore Kalinic la possibilità di lasciare momentaneamente il ritiro di Moena a causa di motivi personali". Di sicuro la situazione non è delle migliori per la Fiorentina, che, molto probabilmente, sarà costretta a cedere alle richieste dell'attacante e farlo partire subito, senza correre il rischio di dover tenere un giocatore scontento in rosa; la situazione è comunque in evolvere, vedremo nelle prossime ore come andrà a finire.