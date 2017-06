Federico Bernardeschi chiama la Juventus. L'esterno della Fiorentina, impegnato con la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio in Polonia negli Europei, è uno dei primi nomi appuntati sul taccuino di Beppe Marotta in vista della prossima stagione per provare a dare maggiore brio ed energia alla formazione sei volte consecutive campione d’Italia. Nel corso di un'intervista rilasciata al sito della Uefa, il classe 1994 ha lanciato un messaggio alla 'Vecchia Signora', spendendo parole al miele per due vere leggende bianconere: "Essendo un numero 10 scelgo Roberto Baggio, Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Sono un fantasista e a me piacciono giocatori come loro". Del Piero è una bandiera della Juventus, della quale ha indossato per anni maglia e fascia di capitano. Baggio, invece, è stato il protagonista di uno dei trasferimenti più controversi e discussi della storia del calcio italiano, lasciando Firenze per volare a Torino.

Bernardeschi ha poi commentato la spedizione azzurra in Polonia, fino a questo momento non esattamente positiva: "Tutti i ragazzi che arrivano in nazionale hanno qualcosa di speciale, sono tutti giocatori che hanno un grande futuro davanti - aggiunge l’esterno viola -. Fare un campionato Under 21 con l'Italia non è mai semplice. Se devo fare un nome su chi mi ha impressionato quando l'ho visto per la prima volta, dico Donnarumma. Per l'età che aveva, faceva vedere qualcosa fuori dal comune. Ci sono tante squadre competitive e ci sono tanti giocatori forti a partire dalla Spagna: Saúl Ñíguez e Marco Asensio in primis. Poi aggiungerei Patrik Schick". Chissà che i due non possano presto ritrovarsi compagni di squadra…