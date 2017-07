Fiorentina: Bernardeschi dice no al rinnovo, Juve più vicina

Dopo l'imminente cessione all'Inter di Borja Valero, anche un altro pezzo pregiato della rosa potrebbe lasciare la Fiorentina: Federico Bernardeschi comunicherà nelle prossime ore al dg Pantaleo Corvino, attraverso il suo agente, la volontà di non rinnovare il contratto che lo lega ai viola fino al 31 giugno 2019. Rifiutata dunque l'offerta di un adeguamento dell'ingaggio a 2,7 milioni a stagione con la fascia di capitano. Il giocatore è ormai a un passo dalla Juventus.

I bianconeri potrebbero perfezionare un'operazione già nella giornata di mercoledì o, al più tardi, giovedì quando Beppe Marotta incontrerà il presidente della Fiorentina Mario Cognigni. La Juve formalizzerà un'offerta da 40 milioni più bonus che si avvicina alla richiesta di 50 milioni della Viola. La Vecchia Signora sta perfezionando in queste ore anche l'acquisto di Danilo. In Spagna danno per sicuro il suo approdo a Torino per 20 milioni ma il Real Madrid continua a chiederne 30.