Bologna, ufficiale: preso Poli dal Milan

Andrea Poli è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. Il centrocampista, arrivato a costo zero dal Milan, ha firmato un contratto di quattro anni a 700 mila euro a stagione con la società emiliana. Il giocatore azzurro approda alla corte di Donadoni, dopo quattro stagioni non entusiamanti in rossonero, in cui ha realizzato 3 reti in 109 presenze.

Molto contento del trasferimento il giocatore, che sicuramente avrà più spazio per mettere in mostra le sue qualità: " Ringrazio il presidente Saputo che mi ha cercato constantemente - dichiara Poli - ho voluto fortemente il Bologna perchè è un club ambizioso con un grande potenziale e una tifoseria eccezionale. Sono molto felice di essere qui e darò il mio meglio per onorare la maglia, non vedo l'ora di iniziare".