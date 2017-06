Il Milan non si ferma: accordo con Conti, manca il sì dell'Atalanta

Nella giornata di mercoledì il Milan del nuovo corso cinese ha ufficializzato il terzo acquisto del mercato estivo, Ricardo Rodriguez in arrivo dal Wolfsburg. I rossoneri, però, non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è stato protagonista di un lungo summit durato quasi 3 ore presso Casa Milan con l'agente di un altro terzino, Andrea Conti. Il giocatore vuole fortemente trasferirsi in rossonero e sarebbe già stato trovato un accordo di massima per il contratto quinquennale da 2 milioni netti a stagione.

Se col terzino i dubbi relativi all'ingaggio si sono dissipati, risulta decisamente più in salita la trattativa con l'Atalanta. Il patron Percassi chiede 27 milioni mentre il Milan è pronto ad offrirne al massimo 20 (18 più bonus). Nei prossimi giorni i club torneranno a parlarsi e potrebbe esserci la fumata bianca nonostante il parere contrario del tecnico bergamasco Gasperini che vorrebbe trattenere Conti.

Nel frattempo il Milan sta per chiudere l'operazione Biglia mentre è in standy, sempre con la Lazio, l'affare Keita. I due club avrebbero già un accordo economico ma resta da convincere l'esterno senegalese, tentato da un'esperienza alla Juventus. Capitolo attacco: sfumato Aubameyang e con Morata sempre più lontano, i rossoneri hanno messo gli occhi su Belotti. Cairo ha rispedito al mittente la proposta economica (50 milioni) della società di Via Aldo Rossi che era pronta ad inserire nella trattativa anche il cartellino di Lapadula. E così Fassone e Mirabelli stanno vagliando altre ipotesi. Ultima in ordine di tempo è la pista che porta a Diego Costa, scaricato con un sms da Antonio Conte e ormai in rotta con il Chelsea.