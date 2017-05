Milan: è fatta per Kessié, all'Atalanta 28 milioni

Inizia a delinearsi il nuovo Milan targato cinese. A poco più di un mese dall'insediamento dei nuovi vertici rossoneri, ecco che arriva il primo colpo del mercato estivo. L'amministratore delegato Fassone e il direttore sportivo Mirabelli hanno praticamente chiuso la trattativa che porta a Franck Kessié dell'Atalanta. Battuta la concorrenza della Roma che aveva precedentemente trovato un accordo economico con la società bergamasca.

L'intervento del Milan è stato repentino e sostanzioso: il club di via Aldo Rossi verserà 28 milioni nelle casse dell'Atalanta mentre a Kessié andranno 2,5 milioni di euro a stagione per 5 anni. Decisiva la volontà dell'ivoriano, convinto dal progetto tecnico presentato da Fassone e Mirabelli. Dopo un anno in B in prestito al Cesena, il calciatore si è affermato nel massimo campionato italiano siglando fin qui 6 reti in 28 presenze.