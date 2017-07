Milan, trovato l'accordo con Andrea Conti

Il nuovo Milan non si ferma più. Dopo gli arrivi di Musacchio, Rodriguez, Kessie, Andrè Silva, Borini e Calhanoglu, la società rossonera piazza il settimo colpo della sua scoppiettante campagna acquisti: Andrea Conti. La notizia era nell'aria ormai da diverso tempo e lo stesso amministratore delegato Marco Fassone, in conferenza stampa, aveva comunicato che le parti erano vicinissime alla definizione dell’accordo.

L'intesa, quella finale, è stata raggiunta nel pomeriggio della giornata di mercoledì con l'esterno della nazionale Under 21 che si trasferirà a Milano per una somma che si aggira attorno ai 24 milioni di euro. Dopo un lungo tira e molla durato qualche settimana, dunque, Mirabelli e Fassone sono riusciti a piazzare la zampata decisiva con l'inserimento nella trattativa del giovane Matteo Pessina che nella prossima stagione dovrebbe vestire la maglia della 'Dea'. Nel corso delle giornate di giovedì e venerdì, Conti dovrebbe effettuare i primi test fisici a Milanello e poi le visite mediche, prima di poter essere ufficialmente agli ordini di Vincenzo Montella. Nel corso dell'ultima stagione con la maglia nerazzurra dell'Atalanta, il classe 1994 ha collezionato 35 presenze: 33 in campionato e 2 in Coppa Italia. L’annata dell’esterno lombardo è stata impreziosita da un ricchissimo bottino di 8 reti e 4 assist in Serie A.