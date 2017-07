Il mercato è ufficialmente iniziato da meno di una settimana ed il Milan ha già battuto sette colpi. E potrebbe non essere finita qui. L'ultimo arrivato a Milanello è il terzino classe 1994 Andrea Conti, reduce da una stagione da incorniciare con la maglia dell'Atalanta. Il giocatore ha interrotto le proprie vacanze ad Ibiza per effettuare i test fisici a Milanello e poi firmare il contratto che lo porterà ad indossare la maglia rossonera nelle prossime stagioni.

L'entusiasmo e la gioia di Conti per il buon esito della trattativa traspaiono anche dalle prime parole del giocatore, atterrato nella mattinata di giovedì a Linate: "Sono contentissimo e non vedo l'ora di iniziare questa avventura - assicura il classe 1994, reduce dall'Europeo Under 21 con l'Italia di Gigi Di Biagio -. Sarà sicuramente molto emozionante giocare in questo club, sono state ore intense, ma ora sono molto felice e non vedo l'ora di iniziare questa avventura". Conti è stato fortemente voluto da Vincenzo Montella che, ora, avrà a disposizione un'alternativa tattica in più. L'ex Atalanta può infatti essere impiegato come terzino destro nel 4-3-3 dell'Aeroplanino, ma può essere schierato anche in un più offensivo 3-4-2-1, insieme con Rodriguez sulla sinistra.