Milan, altre visite mediche per Kessiè

Nonostante i problemi riscontrati martedì, Franck Kessiè sarà un giocatore del Milan. I test dell'ivoriano, che avevano lasciato qualche piccolo dubbio 48 ore fa, sono stati dissipati dopo ulteriori verifiche effettuati oggi al centro sportivo di Milanello ad opera di Milan Lab. Ulteriori accertamenti volti anche a smentire la voce messa in giro da Afrique Presse, secondo cui il centrocampista dell'Atalanta non sia davvero nato nel 1996, ma nel 1991. I test, però, hanno smentito questa teoria.

Tutto come previsto: Franck Kessiè, dopo i test, ha visitato il museo rossonero e la sede del club di Casa Milan. Da qui ci sarà la firma del contratto che ufficializzerà il trasferimento dell'ivoriano in rossonero. L'accordo con l'Atalanta è già stato fissato: prestito biennale a 8 milioni con l'obbligo di riscatto fissato a 20, a cui ne vanno sommati altri 2 di bonus. Per Kessiè, invece, è previsto un contratto di 5 anni a 2,5 milioni a stagione. Si concretizza il secondo acquisto del nuovo corso rossonero dopo Musacchio.