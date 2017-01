Inter, che colpo: dall'Atalanta ecco Gagliardini

Mancano solo gli ultimi dettagli ma ormai l'operazione è ben avviata: Roberto Gagliardini si appresta a sbarcare all'Inter. Come riferito oggi da La Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista dell'Atalanta sarebbe il colpo di mercato richiesto e ottenuto da Pioli in questa sessione invernale di mercato. Il giocatore e il club bergamasco avrebbero già dato il via libera all'operazione. Restano alcuni dettagli che Suning dovrebbe risolvere a breve.

Gagliardini sbarcherebbe all'Inter fin da subito in prestito con semplice diritto di riscatto a giugno. La cifra che entrerebbe nelle casse dell'Atalanta tra sei mesi, in caso di permanenza del giocatore a Milano, è da capogiro: si parla di 25-27 milioni bonus compresi. Nell'affare, inoltre, potrebbero rientrare alcuni interessanti prospetti della Primavera interista, seguiti con attenzione dal club bergamasco.