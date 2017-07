Atalanta: ufficiale il rinnovo di Gomez

E' stato accostato a quasi tutte le big di Serie A ma alla fine resta a Bergamo: Alejandro Gomez ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2022 con l'Atalanta. La firma è stata ufficializzata in mattinata dal club nerazzurro attraverso un Tweet con tanto di foto del giocatore al fianco del presidente Percassi. Non sono state rese ancora note le cifre dell'accordo ma il "Papu" dovrebbe guadagnare due milioni di euro più bonus a stagione.

Dopo aver fatto il suo esordio con gol con la maglia dell'Argentina nel 6-0 a Singapore, Gomez promette amore eterno all'Atalanta e si toglie definitivamente dal mercato. L'attaccante sarà il faro della squadra di Gasperini che quest'anno sarà impegnata su due fronti, campionato ed Europa League. In tre anni a Bergamo ha siglato 26 reti tra Serie A e Coppa Italia. Nell'ultima stagione ha infiammato i tifosi non solo per il suo apporto sul campo ma anche per i video esilaranti postati sui social.