Atalanta: beffata la Samp, Ilicic a un passo

Milan: Kessiè in prestito biennale

L'Atalanta è molto vicino ad acquistare Josip Ilicic dalla Fiorentina. Questo è un grande colpo di scena, visto che, nei giorni scorsi, il giocatore sloveno si era accordato con la Sampdoria, che aveva già pronto l'accordo con i viola sulla base di un'offerta di 4,5 milioni più due di bonus. Una brutta notizia per il club di Ferrero, che aveva gia in programma, per la giornata di domani, le visite mediche dell'esterno d'attacco.

Il club di Percassi, nella mattinata, si è inserito nella trattativa offrendo a Ilicic, oltre all'opportunita di giocare l'Europa League, un ingaggio più alto di quello offerto dalla Sampdoria. Ha certamente influito sulla scelta di Ilicic, che nella sua esperienza in viola ha realizzato 29 reti in 106 presenze, il fatto che in neroazzurro troverà un suo amico e compagno di nazionale Jasmin Kurtic.