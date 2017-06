Roma: offerti 18 milioni per Richarlison

Dopo aver praticamente venduto Salah al Liverpool, la Roma pensa anche al mercato in entrata. Secondo Fox Sport Brasil, nelle ultime ore il d.s giallorosso Monchi avrebbe fatto un offerta per l'acquisto di Richarlison. Il giovane brasiliano, classe 1997, è cresciuto nelle giovanili del Real Noroeste, prima di passare nel 2016 alla Fluminense, che lo ha acquistato per 2 milioni. Nel club di Rio, il giovane attaccante ha collezzionato 33 presenze realizzando 6 gol; inoltre si è fatto notare anche con la Nazionale brasiliana Under 20, con cui ha segnato 3 gol in 10 apparizzioni.

Per assicurarsi il talento brasiliano, la Roma ha messo sul piatto un'offerta di 18 milioni, ma dovrà stare molto attenta visto che il calciatore è richiesto da mezza Europa. Se l'affare non dovesse andare in porto, i giallorossi stanno sondando anche altri giocatori per sostituire il partente Salah; uno di questi è Ghezzal. Monchi in questi giorni dovrebbe parlare con gli agenti dell'attacante algerino, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Lione.