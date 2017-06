Torino, Belotti: Cairo dice no a 70 milioni

Il Manchester United ha presentato una nuova offerta per l'acquisto dell'attaccante granata Andrea Belotti, ma, ancora una volta, il presidente Cairo ha gentilmente rifiutato. Come riporta il Mirror, la squadra allenata da Mourinho avrebbe alzato l'offerta a 70 milioni ( la prima proposta è stata di 60) per l'attaccante azzurro, che nelle due stagioni al Torino ha realizzato 38 gol in 70 presenze, conquistando la maglia della Nazionale.

Il presidente Cairo ha però rifiutato la proposta del Manchester United di Mourinho; il numero uno granata è infatti intenzionato a far partire la sua stella per un'offerta non inferiore ai 100 milioni, che è il valore della clausola rescissoria. Belotti, oltre allo United, ha ricevuto una proposta anche dall'Arsenal di Wenger, ma anche in questo caso il numero uno granata ha respinto l'offerta, che si aggirava attorno ai 60 milioni più bonus.