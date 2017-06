Roma, ufficiale: Salah al Liverpool per 40 milioni

Mohammed Salah fra poche ore sarà ufficialmente un giocatore del Liverpool. L'attaccante egiziano è in volo verso l'Inghilterra, dove stasera firmerà il contratto, che lo legarà ai Reds, guadagnando una cifra superiore ai 5 milioni a stagione. Le due societa, dopo giorni di colloqui, hanno finalmente raggiunto nella tarda mattinata l'accordo per la cessione dell'attacante; nelle casse della Roma entreranno circa 40 milioni più bonus.

Salah va via dalla capitale dopo due stagioni in cui ha collezzionato 69 presenze realizzando 29 gol, di cui solo 19 nell'ultima. Per l'egiziano questo è un ritorno nella massima divisione inglese, dopo la non bella esperienza fatta con il Chlesea di Mourinho nella stagione 2014, conclusasi con la cessione in prestito alla Fiorentina nel mercato di gennaio. Per ora in Premier League ha collezzionato solo 13 presenze realizzando 2 reti; ma avrà tutto il tempo di rifarsi, visto che lo ha voluto fortemente il suo nuovo allenatore: Jurgen Klopp.