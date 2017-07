Roma: ufficiale, Rudiger al Chelsea

Arriva un'altra cessione eccellente in casa Roma. Il Chelsea, infatti, ha ufficialmente acquistato Antonio Rudiger. Il difensore arriva ai Blues per 35 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 4 di bonus legati agli obiettivi raggiunti dal club inglese e dal tedesco, che ha firmato un contratto di cinque anni. Indosserà la maglia numero 2. Questo il contenuto del comunicato: "Il Chelsea è lieto di annunciare di aver trovato l'accordo per il trasferimento di Antonio Rudiger dalla Roma. Il 24enne ha firmato un contratto di cinque anni ed indosserà la maglia numero 2". Arriva anche il tweet dell'account ufficiale: "E' ufficiale! Benvenuto al Chelsea, Antonio Rudiger!". Sono arrivate anche le prime parole del nuovo difensore del tedesco. "Non vedo l'ora di incontrarmi con i miei nuovi compagni di squadra, e sono orgoglioso di essere un giocatore del Chelsea."

Rudiger saluta la Roma dopo due anni, nei quali ha disputato 72 presenze e mettendo a segno 2 reti, entrambe nella stagione 2015/2016. Dopo Paredes, Salah e Mario Rui, oltre al ritiro di Totti e al rientro all'Arsenal di Szczesny, è il quinto addio al club giallorosso. Strootman, salutando il tedesco su Instagram, si è augurato che questa sia l'ultima cessione. Nainggolan, chissà con quanta voglia di scherzare, ha commentato con un "Non lo so". Monchi, però, è stato chiaro in conferenza stampa: il mercato in uscita è chiuso.