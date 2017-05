Napoli: Benitez chiama Reina al Newcastle

Rafa Benitez chiama Pepe Reina. Il tecnico spagnolo, che ha riportato il Newcastle in Premier League, rivorrebbe con sè il portiere spagnolo che ha avuto sia al Liverpool, sia al Napoli. "Ho un grande rapporto con Reina, è un portiere magnifico. E' un grande giocatore ma soprattutto è un leader nello spogliatoio. Ci è mancato molto a Napoli l'anno che è andato al Bayern Monaco, è uno che fa la differenza dentro e fuori dal campo", ha detto Benitez.

Il portiere spagnolo ha un contratto fino al 2018 col Napoli ma gli ultimi screzi col presidente De Laurentiis hanno logorato un poì il rapporto; non va dimenticato che solo qualche settimana fa lo stesso De Laurentiis aveva parlato della ricerca di un portiere più giovane, non per il futuro ma per il presente. Ecco che se Reina dovesse lasciare la Serie A, la Premier League sarebbe una destinazione più che gradita. A tal proposito Benitez ha aggiunto: "Lo comprerei se lasciasse Napoli? Rispetto molto il Napoli e ora appartiene a loro. Dobbiamo stare tranquilli, parlare con il club e decidere quali sono i nostri obiettivi".