Manchester United, preso Lukaku: affare da 88 milioni

Il Manchester United piazza il primo grande colpo del suo mercato, Romelu Lukaku! L'attaccante belga, 24 anni, arriva dall'Everton per la cifra record di 75 milioni di sterline, circa 88 milioni di euro: battuta la concorrenza del Chelsea che sembrava in pole position per riportare a Londra la forte punta. L'accelerata decisiva è arrivata dopo l'ennesimo no del Real Madrid per Alvaro Morata, primo grande obiettivo dei Red Devils.

Lukaku ritroverà Josè Mourinho, l'allenatore che nel 2014 aveva dato il via libera alla sua cessione dal Chelsea all'Everton per 28 milioni di sterline; inoltre il belga farà il percorso opposto rispetto a Wayne Rooney che, dopo una lunga militanza ad Old Trafford, ha fatto sapere di voler tornare ai Toffees, il club in cui è cresciuto. Aspetto non secondario nel trasferimento milionario di Lukaku ai Red Devils è Mino Raiola, agente del belga, oltre che procuratore di Paul Pogba e dell'armeno Mkhitaryan, pezzi pregiati che l'intermediario italo-olandese ha portato la scorsa estate alla corte di Mourinho.