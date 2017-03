Mentre le voci di mercato vogliono il Manchester United pronto a sferrare un clamoroso attacco per portare Neymar a Old Trafford a giugno, José Mourinho invita tutti alla calma, riduce le indiscrezioni a delle pure fantasie e assicura che acquistare il fuoriclasse brasliano è un'impresa praticamente impossibile, persino per le facoltose casse dei Red Devils.



In un'intervista a Espn, lo Special One non ha dubbi a proposito: "Il futuro del Barcellona è Neymar, prenderlo è impossibile, assurdo. Penso sia come rompere una cassaforte. Quando pianifico il mercato sono sempre pragmatico". Il riferimento è naturalmente alla faraonica clausola rescissoria inserita nel contratto dell'attaccante brasiliano: dal primo luglio serviranno 222 milioni di euro per fargli cambiare maglia.



Diverso secondo, invece, il discorso relativo a Leo: "Per quanto abbia una grande carriera davanti, l'argentino ha 30 anni". Traduzione: più facile prendere lui che. Pensieri chiarissimi quelli del tecnico portoghese. Se poi le sue siano parole sincere o un semplice tentativo di depistaggio lo scopriremo molto presto.