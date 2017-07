Manchester United, Conte battuto: ufficiale Lukaku

Romelu Lukaku è un nuovo giocatore del Manchester United. L'ufficialità arriva direttamente dal profilo Twitter dei Red Devils che, via social, hanno annunciato la firma del belga per una somma vicina agli 85 milioni di euro. Reduce da una stagione da 25 reti con la maglia dell'Everton, Lukaku diventerà l'attaccante più costoso nella storia della Premier League. Battuta, dunque, la concorrenza del Chelsea di Antonio Conte che negli ultimi giorni aveva provato ad inserirsi nella trattativa tra i Red Devils ed il bomber 24enne. Secondo quanto riferiscono i tabloid inglesi, ed in particolare il 'Daily Mirror', dopo la decisione di Lukaku di trasferirsi alla corte di Jose Mourinho, i Blues potrebbero virare su Andrea Belotti del Torino. Il 'Gallo' è un pallino di Antonio Conte, alla ricerca di una prima punta di peso che possa prendere il posto di Diego Costa, destinato a fare i bagagli da Stamford Bridge.

"Siamo felici di annunciare che è stato trovato un accordo con l'Everton per il trasferimento di Lukaku, operazione subordinata al superamento delle visite mediche e del raggiungimento dell'intesa con il calciatore", si legge sui social dello United. Per lo Special One si tratta del secondo botto di questa sessione estiva del calciomercato dopo che negli scorsi giorni lo United si era assicurato Victor Lindelof, difensore svedese ventiduenne, acquistato dal Benfica. Romelu Lukaku è un altro asso della scuderia di Mino Raiola che, dopo Ibrahimovic e Pogba, chiude un'altra operazione da record con il club di Manchester. Nelle sue 186 partite in Premier League, il belga ha realizzato 85 gol con 34 assist. Ottimo anche il bottino in Europa League dove in 27 presenze sono stati 13 i centri.