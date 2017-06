Manchester City: follia Guardiola, 69 milioni per Van Dijk

Il calciomercato attuale, si sa, è pieno di spese folli e di acquisti esagerati. Una delle squadre che più investe e spende sul mercato è il Manchester City. Pep Guardiola, per rinforzare la squadra, ha deciso di aggiungere in rosa un difensore della Premier League: si tratta di Virgil Van Dijk. Il difensore del Southampton, secondo il 'Mirror', sarebbe in procinto di trasferirsi dal St Mary's Stadium all'Etihad per una cifra che, se rapportata agli investimenti nel reparto arretrato, è un vero e proprio record: 60 milioni di sterline, equivalenti a quasi 69 milioni di euro. Con questa offerta, i Citizens avrebbero battuto la concorrenza di Liverpool e Chelsea, gli altri due team sul classe '91. Anche l'ingaggio, per l'olandese, sarebbe elevato: quasi 11 milioni di euro a stagione. Questo farebbe di Virgil Van Dijk il difensore più pagato della storia del calcio, superando proprio i 60 milioni investiti, sempre dal Manchester City, per John Stones.

Van Dijk, al Southampton, ha disputato, in due anni, 64 presenze, di cui 53 in Premier League, con 6 gol complessivi. Di questi, 2 sono stati realizzati nella fase a gironi dell'Europa League. Il primo è stato messo a segno al St Mary's Stadium contro l'Inter di Stefano Vecchi, subentrato a De Boer prima dell'annuncio di Stefano Pioli. A gennaio, però, l'olandese ha subito un pesante infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per oltre 4 mesi. Problema che, secondo il Manchester City, non ha intaccato le qualità di Van Dijk, al punto da spendere una cifra mai vista finora per un difensore.