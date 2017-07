Inter: si pensa a Martial per l'attacco

Antony Martial è il nome nuovo che circola in casa Inter. Nelle ultime ore il d.g dei neroazzurri Fabio Sabatini avrebbe chiesto al Manchester United il prestito dell’attaccante francese, che nell’ultima stagione agli ordini di Mourinho non ha brillato, segnando appena 4 reti in 21 presenze in Premier League.

Lo United vorrebbe però inserire il giocatore francese come contropartita tecnica nella trattativa che porterebbe a Manchester Ivan Perisic; l’esterno croato è molto apprezzato da Mourinho, che ha presentato un'offerta, già rifiutata nelle scorse settimane dall’Inter, di 35 milioni. La società neroazzurra, per far partire Perisic, chiede 55 milioni; l’allenatore portoghese starebbe così pensando di offrire all’Inter, oltre a una cifra vicina ai 20 milioni, il giovane attaccante francese, acquistato dal Monaco per 50 milioni, visto che, con anche l’arrivo di Lukaku dall’Everton, il suo spazio sarebbe ancora più limitato.