Inter: l’Arsenal offre 25 milioni per Brozovic

Marcelo Brozovic è in queste ore al centro del mercato neroazzurro. L’Arsenal di Wenger, che già da tempo ha espresso la volontà di voler provare a portare il croato a Londra, avrebbe fatto, secondo quanto riportato da ESPN, un’offerta di 25 milioni per il centrocampista, che nell’ultima stagione in neroazzurro ha deluso le aspettative dei tifosi, giocando al di sotto delle sue possibilità. Il club londinese, dopo aver acquistato Lacazette e Kolasinac, vorrebbe mettere a segno un colpo importante anche a centrocampo e avrebbe indivituato nel croato il profilo ideale.

La trattativa, che è appena iniziata, non è di certo semplice, visto anche le parole di mister Spalletti su Brozovic:” Se andrà via dipende solo da lui, i suoi mezzi tecnici non sono in discussione - ha affermato l’allenatore dell’Inter - io spero di convincerlo a rimanere”. Per ora l’Inter non ha ancora dato una risposta ufficiale, ma sembra che la volontà del giocatore sia quella di trasferirsi da Milano e iniziare una nuova avventura; inoltre la cifra offerta dall’Arsenal potrebbe accontentare la dirigenza neroazzurra.