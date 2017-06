Crystal Palace: De Boer è il nuovo allenatore

Frank De Boer torna nuovamente ad allenare una squadra di calcio; il tecnico olandese, che era senza squadra da novembre, quando fu esonarato dall'Inter, ripartirà dalla Premier League. De Boer ha firmato un contratto triennale con il Crystal Palace, società della periferia di Londra che milita nella massima serie del campionato inglese; per lui questa sarà la terza squadra che allenerà, dopo le sei stagioni all'Ajax e l'esperienza non positiva alla guida dell'Inter a inizio dello scorso anno.

"Sono contento di essere stato scelto come allenatore del Crystal Palace. È un grande onore essere scelto da un club storico, un club che è conosciuto in tutto il mondo per avere tifosi passionali e orgogliosi - ha affermato De Boer - Questo ruolo rappresenta un’opportunità estremamente eccitante per me. Io non vedo l’ora di iniziare in Premier League con i giocatori e con tutto lo staff qui nel Sud di Londra”.