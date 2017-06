Chelsea: Lukaku è vicino, ma Conte vorrebbe Belotti

Un matrimonio già abbastanza complesso che rischia di complicarsi ulteriormente. Così, in breve, si potrebbe definire il rapporto tra il Chelsea ed Antonio Conte. La lunga telenovela legata al rinnovo, non ancora arrivato, si arricchisce di un nuovo episodio, con argomento centrale il calciomercato. All'ex Juventus, infatti, non sarebbero piaciute le mosse di mercato dei Blues. Il Daily Star racconta di un'insoddisfazione da parte di Conte riguardo gli acquisti di questi giorni. Caballero, ex Manchester City, è in arrivo, ma il tecnico non avrebbe avallato l'operazione. Ancora più spinosa, invece, la questione attaccanti: con Diego Costa ormai separato in casa, i Blues sono alla ricerca di un top player in avanti.

Ed è qui che ci sarebbe la maggiore distanza tra società e tecnico sul da farsi: Abramovich vorrebbe riportare a Stamford Bridge Romelu Lukaku, punta belga dell'Everton. Conte, invece, vorrebbe Andrea Belotti. Il 'Gallo', infatti, è il primo obiettivo dell'allenatore del Chelsea, che sarebbe disposto a mettere sul piatto i 100 milioni di clausola rescissoria, valida per l'estero, legata al contratto dell'ex Palermo: lo stesso valore del 'collega' dell'Everton. Emenalo, direttore sportivo del club londinese, è già in contatto con la sponda blu di Merseyside. Ma, a quella cifra, Antonio Conte avrebbe di gran lunga preferito Andrea Belotti, corteggiato anche da Arsenal e Manchester United. Proprio i Red Devils avrebbero già offerto 70 milioni per l'attaccante. Proposta rispedita al mittente da Urbano Cairo, forte dell'ammontare della clausola rescissoria.