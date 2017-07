Arsenal, ufficiale il colpo Lacazette

E' ufficiale il trasferimento di Alexandre Lacazette da Lione all'Arsenal per una cifra vicina ai 60 milioni di euro bonus compresi, spesa record per il club londinese. L'attaccante classe 1991, che sembrava destinato all'Atletico Madrid, è un nuovo bomber dei Gunners e comporrà un terzetto offensivo di grande talento con Alexis Sanchez e Mesut Ozil (sempre che rimangano visto che sono in scadenza nel 2018). Il giocatore si aggregherà alla squadra in Australia, a Sydney, nel fine settimana.

"Siamo felici di averlo in gruppo. Ha mostrato inquesti anni che può segnare tanti gol, è un eccellente finalizzatore. Ma ha anche ottime qualità tecniche e carattere. Sarà un'aggiunta preziosa per noi, ci aiuterà ad ambire ad alti livelli", le parole del tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger. L'arrivo di Lacazette, un bomber di razza visto che nell'ultima stagione ha segnato 28 gol in 30 partite in Ligue 1 (37 in 45 gare totali), potrebbe spingere alla cessione del connazionale Oliver Giroud anche se il 30enne ex Montpellier desidererebbe restare.