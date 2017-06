Juve, Alex Sandro: respinta super offerta dal Chelsea

Secondo il Daily Mail, la Juventus avrebbe rifiutato una maxi offerta, circa 60 milioni, fatta dal Chelsea per il terzino Alex Sandro. Il brasiliano, arrivato due estati fa dal Porto per 26 milioni, è diventato nel corso del tempo un perno nella squadra di mister Allegri, conquistando il posto da titolare fisso sulla fascia sinistra. Nonostante l'offerta del club londinese sia molto allettante, per ora Marotta non ha intenzione di vendere Alex Sandro, anche se, nelle dichiarazioni rilasciate questa mattina, l'amministratore delegato juventino ha lasciato aperto uno spiraglio a una possibile cessione del brasiliano: "Per Alex Sandro il Chelsea ha fatto un’offerta molto elevata, abbiamo detto di no, ma oggi i giocatori sono padroni di se stessi; se lui ci di dovesse chiedere un maxi ingaggio valuteremo cosa fare".

In caso di cessione dell'esterno brasiliano, un suo possibile sostituto potrebbe essere Mattia De Sciglio; il terzino milanista, in scadenza di contratto nel 2018, è stato già accostato alla Juve da parecchi mesi e gode la stima di mister Allegri, che lo ha lanciato al Milan.