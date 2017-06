Palermo: trovato l'accordo per la cessione a Baccaglini

Sembra davvero giunta al termine l'avventura di Maurizio Zamparini come presidente del Palermo Calcio. In mattinata è stato trovato l'accordo per il passaggio di propietà delle quote della società a Paul Baccaglini; il closing definitivo sarà entro la fine del mese di giugno. Zamparini lascia il Palermo dopo oltre 15 anni; nella sua permanenza in Sicilia come presidente del club, i rosanero hanno conquistato due promozioni nella massima serie, nella quale hanno poi militato per più di dieci anni, conquistando un quinto posto come miglior risultato e qualificandosi per gli ottavi di Coppa Uefa nella stagione 2005-2006.

Il nuovo presidente Baccaglini si sta già muovendo sul mercato; in questo momento sta cercando il tecnico per la prossima stagione. Il nome che circola a Palermo è quello di Bruno Tedino, l'allenatore del Pordenone, che gia nelle scorse ore era stato contattato da Zamparini. Tedino è reduce da una positiva esperienza alla guida della società friuliana, con cui, nell'ultima stagione, ha raggiunto la final four di Lega Pro, venendo eliminato in semifinale dal Parma ai rigori.