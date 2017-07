Milan: Bonucci ha firmato un quinquennale, sarà il nuovo capitano

Leonardo Bonucci è il decimo colpo dell'estate rossonera; il difensore è stato acquistato dal Milan, che verserà nelle casse della Juventus 40 milioni più due di bonus. Il centrale azzurro ha firmato un contratto quinquennale da 7.5 milioni più bonus con la società rossonera, diventando così il giocatore più pagato dell'intera Serie A. Il difensore finisce così la sua avventura a Torino, durata ben otto stagioni, in cui ha vinto sei scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, realizzando 21 reti in 319 presenze.

Oltre a un super stipendio, al difensore della nazionale è stata promessa la fascia da capitano della squadra rossonera, che, grazie alla campagna acquisti fatta da Fassone e Mirabelli, spera di ritornare a lottare, dopo troppi anni d'assenza, per le posizioni che contano. Bonucci indosserà il numero 19, come nella Juventus, ma non è stato facile ottenerlo, visto che era già stato scelto da Kessie, che però ha deciso di rinunciare e cedere il numero al suo nuovo capitano.