Mancini, pronto un triennale con lo Zenit San Pietroburgo

Dopo l'anno sabbatico, Roberto Mancini torna ad allenare. Il tecnico di Jesi, sulla panchina dell'Inter fino all'8 agosto, giorno delle sue dimissioni, tornerà ad allenare. Dalla Russia arriva un'indiscrezione clamorosa, che vorrebbe l'ex nerazzurro sulla panchina dello Zenit San Pietroburgo la prossima stagione.Il club russo, infatti, ha esonerato Mircea Lucescu, che ha fallito non solo la vittoria finale, andata allo Spartak Mosca, ma anche l'accesso alla Champions League, conquistato invece dal CSKA.

Fursenko, presidente dello Zenit avrebbe pensato al tecnico italiano come uomo ideale per rilanciare il club. Mancini, come affermano dalla Russia, potrebbe firmare un triennale a 5-6 milioni a stagione. L'affare sembra ormai fatto: anche piccoli dettagli, come la presenza del nome di Mancini tra i follower di Instagram dell'account ufficiale del club, lasciano intuire che il matrimonio tra lo Zenit e l'ex Inter sia ormai in procinto di essere celebrato. L'annuncio dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni, visto che il campionato russo ricomincerà a metà luglio.