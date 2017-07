Roma: contatti con il PSG per Lucas

Lucas Moura è il grande obiettivo di mercato della Roma di Eusebio Di Francesco; il ds Monchi ha individuato nel brasiliano il sostituto ideale di Salah, venduto al Liverpool per oltre 40 milioni. La Roma, nelle scorse settimane, ha sondato il terreno parlando con il ds dei francesi Antero, che ha fatto una richiesta di almeno 30 milioni per far partire Lucas, acquistato dal San Paolo nel gennaio del 2013 per 45 milioni. Per Di Francesco, Lucas sarebbe un giocatore fondamentale, visto che, oltre alle grandi doti tecniche, il brasiliano può giocare sia in attacco, come esterno, sia come centrocampista.

Intanto Monchi continua a lavorare per cercare un centravanti che si alterni a Dzeko; il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Defrel. L'attaccante del Sassuolo gode della stima di Di Francesco, che lo ha gia allenato nella squadra emiliana, ma per portarlo nella capitale la Roma dovrà sborsare 25 milioni, che è la richiesta della dirigenza del Sassuolo.