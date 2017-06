Roma: piace Gonalons del Lione

Dopo aver venduto Mohamed Salah al Liverpool, la Roma, in queste ore, è molto attiva sul mercato in entrata. Oltre all'arrivo del terzino olandese Karsdorp, che ha sostenuto stamattina le visite mediche a Trigoria, Monchi sta lavorando per piazzare un colpo anche a centrocampo; il nome che circola in questi minuti è quello del centrocampista francese del Lione: Maxime Gonalons.

Secondo il portale francese RMC Sport, il giocatore ha espresso la volonta di lasciare il Lione e trasferirsi in Italia per fare una nuova esperienza, dopo nove stagioni nella squadra francese, in cui ha collezzionato 334 presenze realizzando 13 gol. Il d.s Monchi ha già raggiunto, in linea di massima, un accordo con l'entourage del centrocampista francese; resta da trovare l'intesa con il Lione, ma c'è molto ottimismo, visto che il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2018 e potrebbe liberarsi così a parametro zero nella prossima stagione, un opzione che la squadra francese vorrebbe evitare.