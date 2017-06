Psg: Verratti detta le condizioni per rimanere

Non più di 80 milioni per Verratti

Con la testa Marco Verratti è già al Barcellona. Il centrocampista del Psg è corteggiatissimo dai blaugrana che, ogni giorno, inviano messaggi d'amore (nemmeno troppo celati) al regista azzurro. Al momento, però, il giocatore è ritenuto incedibile dalla società parigina che sta cercando in tutti i modi di convincere il ragazzo a restare all'ombra della Tour Eiffel anche nella prossima stagione. Dopo l'incontro con il presidente Nasser Al-Khelaifi, sono arrivate anche le parole (dure) dell'abruzzese: "Ogni anno dicono che faranno una grande squadra, ma poi abbiamo visto i risultati. Le promesse non bastano", spiega in una intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Per poter proseguire il proprio rapporto con il Psg, Verratti detta una serie di condizioni: "Premesso che non me ne devo andare a tutti i costi, voglio vedere se stavolta fanno davvero la grande squadra. Nel caso, sarò contento di restare. Se invece stavolta il Psg con Henrique mantiene quel che dice... Nessuno in fondo mi obbliga ad andarmene", spiega. Parole chiare e che segnano ancora di più una rottura che, a conti fatti, sembra insanabile. Verratti, infatti, vorrebbe vincere la Champions League e ritiene di poterlo fare con il Barcellona, arrivato ad offrire addirittura una cifra vicinissima ai 100 milioni di euro. La trattativa, insomma, è destinata a trasformarsi in una vera e propria telenovela.

Nel corso di questa stagione, Verratti ha collezionato 43 presenze con 3 gol (tutti in Ligue 1) e 8 assist. Nel corso della sua esperienza parigina, l’ex Pescara ha festeggiato quattro titoli di campione di Francia, 3 Coppe di Francia, 4 Coppe di Lega francese e 4 Supercoppe di Francia. In questa lunga sfilza di trofei manca, però, quello più importante: la Champions League. Per provare a dare l'assalto alla Coppa dalla grandi orecchie, Verratti è prontissimo a cambiare aria.