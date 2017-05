Marco Verratti non ha ancora sciolto il nodo relativo al suo futuro. Il centrocampista italiano ha un contratto che lo lega al Paris Saint Germain per altre 4 stagioni ma si continua a parlare di un suo possibile ritorno in patria, magari con le maglie di Juventus o Inter. A frenare gli entusiasmi dei tifosi bianconerazzurri è però l'agente del giocatore Donato Di Campli che rivela: "Juventus o Inter non partono nè in prima nè in seconda fila, al momento non c'è alcuna possibilità di rivedere Verratti in Italia".

Scartata l'ipotesi di un nuovo approdo in Italia dopo l'esperienza al Pescara, per Verratti sembra sempre più concreta la possibilità di restare al Psg: "Lo ripeto per l'ennesima volta, Marco è felice a Parigi. Ha un contratto fino al giugno del 2021 e quindi resterà sicuramente per rispettare la volonta del Psg, una società he lo ama. Ci incontreremo con la dirigenza francese solamente per capire i progetti del club, che coltiva ancora l'ambizione di vincere la Champions". Tra le big europee, però, ssembra essere arrivata un'importante offerta dal Bayern Monaco: "Può darsi che ci sia - ammette Di Campli -, ma chi è interessato a lui deve parlare con la società e non certo con me".