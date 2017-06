Nantes, ufficiale: il nuovo allenatore è Ranieri

Dopo giorni di attessa è arrivata l'ufficialità: Claudio Ranieri è il nuovo commissario tecnico del Nantes. L'allenatore romano ha firmato con la società francese un contratto che lo legherà al club per due anni. Ranieri, dopo esser stato esonerato a inizio anno dal Leicester, con cui ha vinto da outsider una Premier, ha finalmente trovato una squadra con cui iniziare un nuovo progetto ambizioso. Per il tecnico italiano, che ha allenato in giro per l'Europa squadre come il Chelsea, Valencia, Roma, Atletico, Juve e Inter, è un ritorno nella Ligue 1, dopo le due ottimi stagioni al Monaco, in cui ha condotto la squadra monegasca nella massima serie nella prima e ottenendo il secondo posto dietro al PSG e la qualificazione alla Champions League nella seconda.

La situazione si è sbloccata nella mattinata di oggi, quando è arrivata la deroga alla legge francese, che non permette agli over 65 di allenare nella massima serie. Sicuramente una buona notizia per il presidente del Nantes Kita, che è riuscito a far cambiare idea a Domenech, ex ct della Nazionale ora a capo del sindacato dei tecnici francesi, che si era espresso negativamente sulla possibilità di concedere il permesso di allenare a Ranieri.