Monaco, Jardim verso il Beijing: ingaggio faraonico

Il Monaco è stata una delle sorprese più belle della stagione europea. Trionfatrice in Ligue 1 e semifinalista in Champions, la squadra del Principato ha incantato tutti mettendo in mostra baby fenomeni del calibro di Mbappé. L'artefice di questa annata da sogno è però il tecnico Leonardo Jardim che, secondo il sito portoghese 'A Bola', sarebbe pronto a firmare un contratto faraonico con il Beijing Guoan. Il club cinese avrebbe proposto un contratto triennale con un ingaggio complessivo di 36 milioni di euro.

L'allenatore lusitano, che diventerebbe il settimo più pagato al mondo dopo Mourinho, Lippi, Blanc, Ancelotti, Guardiola, Kloppe e Villas-Boas, avrebbe già accettato l'offerta. Si attende però l'ok del Monaco, club a cui Jardim è legato da un contratto fino al 2019 e da una clausola rescissoria di 15 milioni. I cinesi sarebbero pronti ad offrirne 8 al club del Principato che, intanto, prova la controffensiva offrendo all'allenatore un contratto da 4,5 milioni a stagione, il triplo dell'attuale ingaggio.