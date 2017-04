Manchester City: pronta offerta monstre per Mbappè

Si annuncia un'estate bollente attorno al nome di Kylian Mbappè, il 18enne fenomeno del Monaco che sta trascinando i suoi in Champions League e in Ligue 1 a suon di gol sbriciolando primati su primati. Il Real Madrid gli ha messo gli occhi addosso, il Milan lo sogna ma è il Manchester City il club che è pronto a battere la concorrenza per assicurarsi il gioiello dei monegaschi, autore di 5 reti in 7 gare di Champions in stagione.

Secondo il tabloid "Sunday Express", il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta da 90 milioni di sterline, oltre 107 milioni di euro, superario agli 89 milioni di pounds scuciti dai cugini dello United per Pogba: questa sarebbe la cifra che i Citizens sarebbero disposti a pagare per portare Mbappè in Inghilterra. Il talento francese, che vive stabilmente nel centro sportivo del Monaco, è il rinforzo individuato da Pep Guardiola per dare l'assalto a Premier e Champions nella prossima stagione dopo che il suo primo anno a Manchester non è stato dei migliori.