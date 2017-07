Una nuova avventura, senza dimenticare il (burrascoso) passato. Questa, in sintesi, la giornata di Dani Alves. Il brasiliano, ex Juventus, è stato ufficialmente presentato dal Paris Saint Germain, che ha confermato, tramite l'account Twitter, l'accordo tra il club di Al Khelaifi e il brasiliano, che ha firmato un accordo biennale. Il brasiliano approda quindi in Francia dopo un tribolato mese di giugno, che lo ha visto protagonista di diverse dichiarazioni sul suo futuro e sulla Juventus che non sono piaciute ai tifosi della Vecchia Signora. L'ex Barcellona, parlando di Dybala, aveva consignato alla 'Joya' di lasciare i bianconeri, in modo da poter crescere.

Queste le cause della rescissione. Un finale evidentemente poco gradito al brasiliano che, in conferenza stampa, ha subito dimostrato di aver dimenticato il vecchio club, di fatto screditandolo davanti al nuovo. "La differenza tra la Juventus e il Paris Saint Germain è che qui c'è maggiora ambizione e più ordine. Questo club è vicino a vincere la Champions, voglio aiutarli. E Verratti deve restare". Il brasiliano e il Psg, ad ogni modo, non dovranno attendere molto per rincontrarsi faccia a faccia: il 27 luglio, infatti, i transalpini e i bianconeri si affronteranno a Miami, in occasione dell'International Champions Cup.