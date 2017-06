Juventus: via anche Lichtsteiner, si punta a Darmian

In casa Juve è in corso una rivoluzione sulle corsie esterne; dopo la brutta vicenda Dani Alves, finita con la rescissione consensuale del contratto del brasiliano, la Juventus potrebbe perdere anche l'altro terzino destro: Stephan Lichtsteiner. L'esterno svizzero, che già la scorsa estate veniva dato come possibile partente, ha molto mercato; in particolare, nelle ultime ore, si è molto interessato per l'acquisto del difensore il Nizza. La squadra francese, che ha recentemente rinnovato il contratto a Balotelli, sta cercando un sostituto per rimpazziare Riccardo Pereira, rientrato al Porto, e avrebbe individuato in Lichtsteiner il profilo ideale. Per portarsi a casa l'esterno, la squadra della Costa Azzurra dovrà mettere sul piatto almeno quattro milioni, che è la richiesta fatta dalla diregenza bianconera.

Marotta sta già lavorando per trovare il sostituto dello svizzero; il nome più caldo in questo momento è quello di Matteo Darmian. Il giocatore dello United, secondo Manchester Evening News, nelle ultime ore avrebbe espresso la volontà di tornare in Italia, chiedendo a Mourinho e alla dirigenza del Manchester di essere ceduto. Altro giocatore che il d.s juventino sta valutando è quello di Joao Cancelo. Il terzino del Valencia è però molto richiesto, anche dall'Inter, e se la Juve vorrà portarsi a casa l'esterno portoghese, dovrà sborsare una cifra non inferiore ai 25 milioni.