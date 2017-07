Juventus, anche i bianconeri in lizza per Mbappé

Uno dei nomi più caldi in queste settimane di calciomercato è quello di Kylian Mbappé. L'attaccante del Monaco, classe '98, è stato uno dei principali protagonisti del miracolo del club del Principato, campione di Francia e giunto fino alla semifinale di Champions. A spegnere i sogni di gloria del francese e dei compagni di squadra è stata la Juventus. Proprio i bianconeri, però, potrebbero realizzarne un altro, certamente in cima ai pensieri di Mbappé: giocare in una big.

L'attaccante, infatti, è corteggiato dalle più grandi squadre d'Europa. Le principali indiziate sono l'Arsenal e il Real Madrid. Il club londinese ha offerto la mostruosa cifra di 142,5 milioni per assicurarsi Mbappé, mentre i campioni d'Europa hanno già un accordo con il francese grazie al ruolo di intermediario del connazionale Zinedine Zidane. Il futuro, però, è tutto da scrivere. Proprio Florentino Perez, presidente dei blancos, pochi giorni fa, non ha escluso colpi di scena. "Non so se Mbappé sarà con noi l'anno prossimo. Dobbiamo decidere se prenderlo per farlo giocare subito o se fargli fare esperienza al Monaco. Aspetto indicazioni da Zidane".

Questa incertezza, allora, aumenta le speranze delle big. Tra le quali, secondo il quotidiano francese Le Parisien, ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri tengono sott'occhio la situazione del 18enne, pronti ad inserirsi in caso di ulteriori sviluppi. Le cifre, però, spaventano tutta Europa. Gli oltre 140 milioni proposti dall'Arsenal non hanno piegato il Monaco. La sensazione è che, oltre a convincere il giocatore, servirà un ulteriore sacrificio economico.