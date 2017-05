Inter: per la fascia obiettivo Dalbert

L'Inter è al lavoro per rinforzare la difesa e, in attesa di andare all'assalto di un centrale del calibro di Manolas, Rudiger, Marquinhos e Diakhaby del Lione, ha individuato il profilo per la fascia sinistra. Si tratta di Dalbert Henrique, brasiliano classe 1993 del Nizza, che è uno dei migliori nel ruolo della Ligue 1 e pare abbia già detto sì al trasferimento in Italia. Ora però bisognerà convincere il club della Costa Azzurra.

E non sarà semplice perchè i rossoneri non vorrebbero privarsi di un elemento così importante in un'estate che porterà ai preliminari di Champions League, evento storico per il club. Quindi Dalbert sarebbe incedibile ora, più abbordabile a fine agosto quando Balotelli e soci avranno giocato il playoff di Coppa Campioni. Il brasiliano viene valutato 15 milioni di euro, cifra comunque alla portata dell'Inter di Suning, mentre preoccupa la concorrenza visto che Lione e soprattutto Paris Saint Germain e Borussia Dortmund si sono già fatte avanti per prenderlo.