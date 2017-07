Fiorentina: è Simeone il colpo per l'attacco

La Fiorentina, dopo aver praticamento perso Bernardeschi, Borja Valero e Kalinic, inizia a lavorare al mercato in entrata. Pantaleo Corvino sta lavorando per portare a Firenze il sostituto di Kalinic; il nome che circola in queste ore è quello di Giovanni Simeone. La dirigenza viola per assicurarsi l'attaccante argentino, che nella sua prima esperienza in serie A ha segnato 12 gol in 35 presenze, è disposta a versare nelle casse del Genoa circa 20 milioni, ma dovrà stare attenta anche al Torino, che, nelle ultime ore, si è interassato al giocatore.

Corvino intanto ha quasi chiuso un altro colpo, si tratta del trequartista del Nizza Valentin Eysseric. La Fiorentina ha fatto un'offerta di quattro milioni più bonus per il calciatore francese, che nell'ultima stagione in Ligue 1 ha realizzato un gol in sole 14 presenze; il Nizza non ha ancora dato una risposta ufficiale, ma c'è ottimismo, da entrambe le parti, sul fatto che l'affare vada in porto.