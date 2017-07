Arsenal, follie per Mbappé: pronti 142 milioni di euro

Numeri e cifre che fanno girare la testa. L'Arsenal ed Arsene Wenger sono pronti a tutto pur di riuscire a mettere le proprie mani su Kilyan Mbappé. Il talento classe 1998 del Monaco è reduce da una stagione da incorniciare in cui, a suon di gol, ha trascinato la squadra del Principato alla conquista della Ligue 1 ed alla semifinale di Champions League contro la Juventus. Il valore del cartellino della stellina francese, come inevitabile, è schizzato alle stelle, superando addirittura le tre cifre. Secondo quanto riferisce il 'Daily Mirror', infatti, i Gunners sarebbero pronti a presentare un'offerta monstre da 125 milioni di sterline, qualcosa come 142 milioni di euro al Monaco. Sempre secondo il tabloid inglese, Wenger avrebbe addirittura incontrato il padre del ragazzo per convincerlo a rifiutare la corte del Real Madrid per trasferirsi all'Emirates.

Nel caso in cui Mbappé dovesse mantenere la propria linea ed aspettare solo la chiamata da Madrid, le alternative (tutte assai care), non mancherebbero. Sempre dal Monaco, infatti, piace il giovane Thomas Lemar, per il quale il club inglese sarebbe pronto a sborsare 30 milioni di sterline. E nel frattempo salgono anche lo quotazioni di un ex interista come il brasiliano Coutinho. Il giocatore ha rinnovato il proprio contratto con il Liverpool fino al 2022 ma è finito nel mirino del Psg (che deve allestire una super rosa per convincere Verratti a restare all’ombra della Tour Eiffel) e del Bayern Moanco di Carletto Ancelotti. I Reds per cedere l'ex nerazzurro chiedono circa 100 milioni di euro...